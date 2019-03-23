«Собрали больше тысячи человек»: в Самаре прошел митинг против «мусорной реформы»

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-23T14:01:29+03:00

Одно из главных требований митингующих – уменьшить тарифы на вывоз мусора и считать плату с человека, а не с квадратного метра Фото: Соцсети

Люди требуют от правительства области снизить тарифы и норматив по мусору.

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23 марта в Самаре прошел митинг против «мусорной реформы». Организатором стало региональное отделение партии КПРФ. Главные темы митинга – мусорная реформа, рост цен, сокращения на предприятиях. Митинг прошел напротив Дворца спорта авиационного завода (ул. Физкультурная, 101).

- Митинг собрал более 1 тысячи человек, - рассказал организатор митинга, депутат Самарской Губернской думы Михаил Матвеев. -Люди требуют от правительства области снизить тарифы и норматив по мусору.

Одно из главных требований митингующих – уменьшить тарифы на вывоз мусора и считать плату с человека, а не с квадратного метра. По словам организаторов, следующий общегородской митинг пройдет 20 апреля в 12:00 в сквере «Родина».

ИСТОЧНИК KP.RU