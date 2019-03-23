2019-03-23T14:35:39+03:00
Происшествия

Трое погибли: в Ульяновской области разбился автобус «Ульяновск – Самара»

По предварительной информации, водитель автобуса выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Маршрутка была с ульяновскими номерамиМаршрутка была с ульяновскими номерамиФото: соцсети
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22 марта в 7:45 часов в Ульяновской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса. На 56 км трассы «Ульяновск – ДимитровградСамара» столкнулись грузовик «Мерседес Бенц» и автобуса «Луидор». Автобус ехал по маршруту «Ульяновск – Самара». Об этом сообщает УМВД России по Ульяновской области.

- Погибли три человека: 58-летний водитель автобуса и пассажиры 42-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они скончались на месте от полученных травм, - прокомментировали в полиции. – Водителя грузовика вытащили из заблокированной кабины. Его госпитализировали.

По предварительной информации, водитель автобуса выехал на «встречку» и столкнулся с грузовиком. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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