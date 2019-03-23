В Самаре умер начальник Главного Радиочастотного центра Владимир Тимашков

СЕГОДНЯ 15:16 2019-03-23T15:16:58+03:00

О причинах смерти ничего не сообщается

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Стало известно, что в ночь с 22 на 23 марта умер Владимир Тимашков. Он был начальником Управления по Самарской области филиала ФГУП «Главный Радиочастотный центр» в Приволжском федеральном округе. О причинах смерти ничего не сообщается.

Прощание пройдет завтра, в воскресенье, 24 марта с 12:00 до 14:00 в ритуальном зале по адресу г. Самара, улица Дзержинского, 27.

Редакция "Комсомольской правды"-Самара" выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

ИСТОЧНИК KP.RU