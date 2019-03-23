"Крылья Советов" обыграли саратовский "Сокол" в контрольном поединке

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-23T15:28:41+03:00

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23 марта на стадионе «Металлург» прошел товарищеский матч между «Крыльями Советов» и саратовским «Соколом». Самарские футболисты обыграли гостей со счетом 1:0. Гол забил полузащитник «Крыльев» Павел Яковлев.

В контрольном поединке за «Крылья» не вышли на поле Рамиль Шейдаев и Джано Ананидзе. Сейчас они находятся в расположении своих сборных. Зато в общую группу вернулся защитник Виталий Денисов, который пропустил первые весенние матчи «Крыльев Советов» из-за травмы.

Для болельщиков организовали бесплатный вход на матч.

ИСТОЧНИК KP.RU