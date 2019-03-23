2019-03-23T17:57:57+03:00
Общество

Разыскивают в Таджикистане: жителя Сызрани могут посадить за самовольное оставление места службы

28 мая 2018 года военнослужащий уехал в отпуск на 25 суток, но после него не вернулись
Мария ШЕСТЕРИКОВА
Поделиться:
Молодым людям надоело служитьМолодым людям надоело служитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Уроженца Сызрани Александра Дудрина объявили в федеральный розыск. Против него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы свыше одного месяца». Молодого человека могут лишить свободы сроком до 5 лет. Об этом сообщает «Волжская коммуна».

По информации издания, Александр Дудрин и его товарищ из Екатеринбурга Валерий Отрощенко познакомились в Таджикистане. Туда они попали служить по контракту. Через год молодые люди подали рапорт о досрочном увольнении. 28 мая 2018 года военнослужащие уехали в отпуск на 25 суток, но после него не вернулись.

1 августа против Дудрина и Отрощенко возбудили уголовные дела. Обоих объявили в федеральный розыск. «ВК» приводит слова адвоката военнослужащих.

- Они настаивают на том, что писали рапорты о досрочном увольнении и были уверены, что их рассмотрели и подписали, поэтому не вернулись в часть и нашли другую работу, - прокомментировал адвокат Александр Лукинов. – Их командир настаивает, что никаких рапортов не видел. Действительно, подписавшим контракт военнослужащим, очень тяжело потом самостоятельно уволится из рядов Минобороны РФ: для расторжения контракта нужны серьезные и уважительные причины. Что касается этой ситуации, то следствию придется тщательно разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре установят дорожные знаки на 79 млн рублей
"Крылья Советов" обыграли саратовский "Сокол" в контрольном поединке
В Самаре умер начальник Главного Радиочастотного центра Владимир Тимашков
Трое погибли: в Ульяновской области разбился автобус «Ульяновск – Самара»
«Собрали больше тысячи человек»: в Самаре прошел митинг против «мусорной реформы»
Самарская теннисистка Анастасия Павлюченкова вылетела из турнира WTA в Майями
В Самаре двух человек, больных туберкулезом, приговорили к принудительному лечению
Жары не ждать: синоптики рассказали, каким будет лето в 2019 году в Самарской области
Хранил для самообороны: в Самарской области у пенсионера нашли самодельное ружье и 9 кг конопли
В Самаре восстановили подачу тепла после аварии на тепломагистрали на ул. Советской Армии
«Динамо Самара» крупно уступило «Сибиряку»