Разыскивают в Таджикистане: жителя Сызрани могут посадить за самовольное оставление места службы

СЕГОДНЯ 17:55 2019-03-23T17:57:57+03:00

28 мая 2018 года военнослужащий уехал в отпуск на 25 суток, но после него не вернулись

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Уроженца Сызрани Александра Дудрина объявили в федеральный розыск. Против него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.337 УК РФ «Самовольное оставление части или места службы свыше одного месяца». Молодого человека могут лишить свободы сроком до 5 лет. Об этом сообщает «Волжская коммуна».

По информации издания, Александр Дудрин и его товарищ из Екатеринбурга Валерий Отрощенко познакомились в Таджикистане. Туда они попали служить по контракту. Через год молодые люди подали рапорт о досрочном увольнении. 28 мая 2018 года военнослужащие уехали в отпуск на 25 суток, но после него не вернулись.

1 августа против Дудрина и Отрощенко возбудили уголовные дела. Обоих объявили в федеральный розыск. «ВК» приводит слова адвоката военнослужащих.

- Они настаивают на том, что писали рапорты о досрочном увольнении и были уверены, что их рассмотрели и подписали, поэтому не вернулись в часть и нашли другую работу, - прокомментировал адвокат Александр Лукинов. – Их командир настаивает, что никаких рапортов не видел. Действительно, подписавшим контракт военнослужащим, очень тяжело потом самостоятельно уволится из рядов Минобороны РФ: для расторжения контракта нужны серьезные и уважительные причины. Что касается этой ситуации, то следствию придется тщательно разбираться во всех обстоятельствах произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU