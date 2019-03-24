«Голодные люди»: сызранские рыбаки-экстремалы попали на видео
Необычным видео в социальных сетях накануне поделился житель Сызрани. Мужчина с удивлением заметил несколько десятков рыбаков, которые устроились на тонкой льдине в ожидании клева. Хотя река, на которой они рыбачат уже освободилась от льда. Льдины остались лишь вдоль берега.
- Голодные люди, - назвал рыбаков-экстремалов автор видео и выложил запись в группу, посвященную рыбалки.
Сызранские рыбаки-экстремалы попали на видео.
- В смысле голодные? Люди едут ради наслаждения. Рыбалка - не дешевое занятие и, думаю, не от бедности они сидят там. Некоторые вообще рыбу не едят. Сидят и кайфуют. Сам то что там забыл? Места не хватило на льдине, обиделся? – возмутились заядлые рыбаки.
Однако большая часть комментирующих отметили, что такая рыбалка – неоправданный риск:
- Можно уже с берега сидеть, а они все кучкуются, лучше поплавочной ловить и не рисковать.
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ИСТОЧНИК KP.RU