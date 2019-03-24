2019-03-24T08:48:29+03:00
Общество

«Голодные люди»: сызранские рыбаки-экстремалы попали на видео

Любители зимней рыбалки ютятся на тонких льдинах, рискую своей жизнью и здоровьем
Евгения ВАСИНА
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А как вы относитесь к зимней рыбалке?А как вы относитесь к зимней рыбалке?
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Необычным видео в социальных сетях накануне поделился житель Сызрани. Мужчина с удивлением заметил несколько десятков рыбаков, которые устроились на тонкой льдине в ожидании клева. Хотя река, на которой они рыбачат уже освободилась от льда. Льдины остались лишь вдоль берега.

- Голодные люди, - назвал рыбаков-экстремалов автор видео и выложил запись в группу, посвященную рыбалки.

Сызранские рыбаки-экстремалы попали на видео.

- В смысле голодные? Люди едут ради наслаждения. Рыбалка - не дешевое занятие и, думаю, не от бедности они сидят там. Некоторые вообще рыбу не едят. Сидят и кайфуют. Сам то что там забыл? Места не хватило на льдине, обиделся? – возмутились заядлые рыбаки.

Однако большая часть комментирующих отметили, что такая рыбалка – неоправданный риск:

- Можно уже с берега сидеть, а они все кучкуются, лучше поплавочной ловить и не рисковать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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