2019-03-24T09:32:51+03:00
Происшествия

В Самаре горело здание бывшего ДК "Знамя"

На месте ЧП работали усиленные подразделения
Евгения ВАСИНА
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Фото группы tlt_st/vk.comФото группы tlt_st/vk.com
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В субботу вечером очевидцы сообщили о пожаре на улице Белогородской в Самаре.

- Сообщение о пожаре поступило в 16:19. По прибытию подразделений было установлено, что горит кровля неэксплуатируемого здания на площади 90 кв.м. Пожару был присвоен уровень сложности 1-БИС, - сообщили в МЧС России по Самарской области.

1-БИС означает, что для ликвидации пожара были запрошены дополнительные подразделения. Полностью справиться с возгоранием удалось в 18:25. Как сообщили в МЧС, пострадавших нет. Для ликвидации привлекалось 28 человек и 9 единиц техники. Что стало причиной ЧП, сейчас предстоит выяснить специалистам.

Фотографиями пожара очевидцы поделились в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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