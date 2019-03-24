2019-03-24T15:33:07+03:00
Общество

В Сызрани расчистка крыши от снега закончилась погромом

Как уверяют местные жители, чистя снег коммунальщики повредили скамейку и водосточную трубу
Евгения ВАСИНА
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Фото: Елена ТарасоваФото: Елена ТарасоваФото: СОЦСЕТИ
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Жители Сызрани возмущены не профессиональностью местных коммунальщиков. Как утверждают жители дома 113 на улице Карла Маркса, после чистки крыши от снега, в негодность пришли скамейка у подъезда и водосточная труба.

- Спасибо управляющей компании за нашу расчищенную крышу. Очень профессиональные сотрудники работали. Теперь у жильцов дома вопрос к УК: "За чей счёт будет ремонт? И как быстро?" – так Елена Тарасова подписала фотографии, которыми поделилась в социальных сетях. - Обидно, что портят то, что они не устанавливали.

Фото: Елена Тарасова Фото: Соцсети

Фото: Елена ТарасоваФото: Соцсети

Как сообщает КТВ-Луч, это далеко не первый раз, когда коммунальщики перестарались. Ранее в Юго - Западном районе во время обрезки деревьев, большая ветка повредила детскую горку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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