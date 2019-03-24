В Самаре ищут 45-летнего мужчину в черной куртке

СЕГОДНЯ 17:48 2019-03-24T17:49:19+03:00

Он пропал в субботу, волонтеры уже приступили к поискам

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поиске порвавшего жителя Самары. 45-летний Александр Александрович Сураев пропал 23 марта этого года и до сих пор не вернулся.

В воскресенье 24 марта поисками мужчины занялись волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 180 см, телосложение плотное, волосы короткие русые, глаза голубые.

Пропавший был одет в черную куртку, спортивные черные брюки, черные кроссовки.

Поиски мужчины ведутся в районе посела Мехзавод.

Фото группы la_samara/vk.comФото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU