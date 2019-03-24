В Самаре ищут 45-летнего мужчину в черной куртке
Он пропал в субботу, волонтеры уже приступили к поискам
Фото группы la_samara/vk.comФото: СОЦСЕТИ
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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили о поиске порвавшего жителя Самары. 45-летний Александр Александрович Сураев пропал 23 марта этого года и до сих пор не вернулся.
В воскресенье 24 марта поисками мужчины занялись волонтеры.
Приметы пропавшего: рост 180 см, телосложение плотное, волосы короткие русые, глаза голубые.
Пропавший был одет в черную куртку, спортивные черные брюки, черные кроссовки.
Поиски мужчины ведутся в районе посела Мехзавод.
Фото группы la_samara/vk.comФото: соцсети
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU