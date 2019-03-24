2019-03-24T19:04:36+03:00
Общество

«У них не было сил погрузить его в машину»: самарцы рассказали, как у ОДО медики помогали неизвестному мужчине

Пострадавшего увезли на «скорой»
Евгения ВАСИНА
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Мужчина живМужчина живФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
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У порога популярной пиццерии, что сейчас располагаете в ОДО в позе зародыша лежал мужчина. Неравнодушные самарцы вызвали для неизвестного катеру «скорой помощи».

- Скорее всего это был гражданин без определенного места жительства. Он был весь синий, кажется, у него обморожение. Но, кажется, он жив. Мужчина был очень тяжелый и медики даже не могли его поднять, им пришлось просить о помощи прохожих, - рассказал самарец Игорь, который и помог врача уложить пострадавшего на носился, а затем донести до машины.

Неизвестного мужчину так и увезли в той же позе, в которой он лежал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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