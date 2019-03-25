2019-03-25T07:52:16+03:00
Происшествия

В Тольятти полицейские нашли в шапке у пассажира такси наркотики

Также молодой человек попытался спрятать запрещенное вещество в капюшоне своей куртки
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Недавно тольяттинские сотрудники ГИБДД остановили на улице Спортивной автомобиль «Шевроле», водитель которого нарушил ПДД. Как оказалось, это был таксист, который вез двоих пассажиров 26 и 27 лет. Во время общения с полицейскими один из клиентов сильно занервничал и попытался убежать. Причиной такого странного поступка стало наличие у молодого человека запрещенных веществ.

- При досмотре пассажира такси стражи порядка нашли в левом кармане его куртки сверток, обмотанный синей изолентой. В дальнейшем такие же находки обнаружились еще и в капюшоне куртки, а также в шапке. Экспертиза показала, что в свертках находился синтетический наркотик массой 2,26 грамма, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Молодому человеку грозит до 3 лет лишения свободы. Сейчас полицейские ищут тех, у кого тольяттинец мог приобрести наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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