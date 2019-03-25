В Самарской области после погони со стрельбой задержали разбойников, угнавших в Уфе иномарку

СЕГОДНЯ 08:40 2019-03-25T08:43:10+03:00

Поймать преступников удалось только после того, как они устроили на трассе М-5 ДТП [видео]

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На днях в Самарской области на трассе М-5 «Урал» развернулась настоящая полицейская погоня со стрельбой. Целью было задержать разбойников из Уфы на чужой иномарке, которые успели «наследить» еще и в Оренбургской области.

- В дежурную часть полиции Клявлинского района поступила информация о том, что возле одного из домов в Уфе произошло разбойное нападение, в ходе которого преступники угнали иномарку и уехали на ней в неизвестном направлении. Позже полицейским поступила ориентировка, что в селе Соковка Северного района Оренбургской области был ограблен магазин. При этом преступники передвигались на том же автомобиле. Для их задержания были направлены клявлинские инспекторы ДПС капитан Алексей Иванов и лейтенант Акмалходжа Ахмедов, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выехали на 1179 км трассы М-5. Похищенную иномарку они нашли на въезде в село Старое Ермаково Камышлинского района. В тот момент разбойники двигались стражам порядка навстречу. Сотрудники ДПС перегородили дорогу и потребовали остановиться, но злоумышленники лишь прибавили газу и просто объехали патрульный автомобиль. В итоге правоохранителям пришлось пуститься в погоню.

На неоднократные требования остановиться водитель иномарки не реагировал и постоянно создавал аварийные ситуации на дороге, поэтому полицейские решили применить оружие. Они сделали предупредительный выстрел, но злоумышленники проигнорировали его. Тогда инспекторы ДПС начали стрелять по самой машине, но водитель только прибавил скорость. Погоня завершилась на 1146 км трассы М-5. Там нарушитель не справился с управлением и врезался в прицеп грузовика, который ехал во встречном направлении. После этого подозреваемые попытались скрыться в лесу, но это им не удалось. Они были задержаны. В настоящее время подозреваемых передали башкирским полицейским.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/699040" frameborder="0"></iframe> В Самарской области полицейские устроили погоню со стрельбой за преступниками из Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU