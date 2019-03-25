2019-03-25T10:20:16+03:00
Общество

В Самаре увеличат количество автобусов на дачных маршрутах

Компания-перевозчик пообещала запустить в этом сезоне до 70 автобусов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Дачные перевозки стартуют с 1 маяДачные перевозки стартуют с 1 мая
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В Самаре уже скоро стартует сезон дачный перевозок. Первые пробные рейсы запланированы на 20, 21 и 27 апреля, а на постоянной основе автобусы начнут ездить с 1 мая. После многочисленных просьб дачников в этом году количество автобусов будет увеличено - с 50 до 70 машин.

- Все дачные маршруты прошлого года будут сохранены. Кроме того, по просьбе жителей возобновится движение отмененных в прошлом сезоне рейсов из Мехзавода и Красной глинки – 132к и 154к, - рассказал замглавы департамента транспорта Александр Ерополов.

Как отметили в представители компании-перевозчика «СамараАвтоГаз», увеличить число автобусов планируется на маршруте № 144, который следует до Сокских дач - с 3 до 6, на маршруте № 171 - до 5 в выходные и 4 в будни, а на маршруте № 181 будут курсировать 6 автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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