Соцкартой вновь можно будет платить за проезд в транспорте по всей Самарской области

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-25T09:25:54+03:00

После модернизации системы жители Самары не могут расплатиться соцкартой в транспорте Тольятти и Жигулевска Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области объяснили, почему жители региона, которые обладают социальными картами, не могут оплатить ими проезд в других городах помимо Самары, ведь ранее это было возможно в Жигулевске и Тольятти. Дело в том, что сейчас на территории губернии действуют два транспортных оператора: ООО «Процессинговый центр пассажирского транспорта» (Тольятти и Отрадный) и ООО «Транспортная карта» (Самара, Жигулевск и другие), и их операционные системы не совпадают.

- «Транспортная карта» провела модернизацию используемой системы электронной оплаты проезда и учета поездок. Поэтому сложилась ситуация, когда соцкарты, пополненные в системе ООО «Процессинговый центр пассажирского транспорта», не читаются в системе ООО «Транспортная карта» и наоборот, - отметили в минтрансе.

В ближайшее время оплату соцкартой по всей Самарской области могут вернуть. По данным ведомства, сейчас проводится конкурс по выбору подрядчика, который обеспечит совместимость этих двух систем.

ИСТОЧНИК KP.RU