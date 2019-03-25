2019-03-25T09:29:42+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» к весеннему паводку в Самарской области готов

На объектах связи завершен весь комплекс профилактических мероприятий
Кирилл КАРИМОВ
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«Ростелеком» завершил работы по подготовке объектов связи Самарской области к весеннему паводку. Готовность подразделений по эксплуатации и ремонту сооружений связи к ведению аварийно-восстановительных работ на территории региона проверена в ходе штабной тренировки, в которой приняли участие около 160 человек.

К началу паводкового периода специалисты компании создали запас электрооборудования и горюче-смазочных материалов для резервных источников электроснабжения объектов связи и проверили работоспособность дизель-генераторов.

Директор Самарского филиала компании «Ростелеком» Владимир Басков: «В этом году паводок может начаться уже в последних числах марта. Метеорологи предупреждают о рекордно высоких значениях скопившихся осадков, поэтому уже сейчас мы завершили весь комплекс профилактических мероприятий. К проведению аварийно-восстановительных работ подготовлены подразделения филиала общей численностью около 600 человек».

По вопросам прогнозирования паводковой ситуации «Ростелеком» взаимодействует с местными паводковыми комиссиями и органами МЧС России. Для координации действий при ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций установлены контакты с командованием войсковых частей, линии и сооружения связи которых находятся на эксплуатационно-техническом обслуживании.

Метеорологические службы Самарской области прогнозируют подтопление на реке Большой Кинель в Кинельском районе, которое может затронуть Кинель, Отрадный и окрестные села. Уровень воды может подняться в реках Большой Черемшан, Сок и Кондурча в Кошкинском, Сергиевском, Камышлинском, Красноярском и Челно-Вершинском районах. В местах возможного затопления сотрудники технических служб регулярно проводят тщательное обследование состояния кабельных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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