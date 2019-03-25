В Самаре ищут подрядчика, который за 6,5 млн рублей будет следить за состоянием стадиона ЧМ-2018
ФГУП «Спорт-Инжиниринг» ищет подрядчика, который займется геотехническим наблюдением за состоянием стадиона «Самара Арена». За эту работу ему обещают заплатить 6,41 млн рублей из федерального бюджета.
- Подрядчик должен будет выявлять изменения в конструкциях и грунтовых основаниях стадиона, которые могут привести к аварийным ситуациям. В случае выявления дефектов он должен будет ставить маяки и фотографировать места повреждений. Также подрядчику предстоит следить за уровнем грунтовых вод, - говорится в техническом задании, размещенном на сайте госзакупок.
Следить за состоянием «Самара Арены» подрядчику нужно будет до 31 декабря 2019 года. Победителя аукциона выберут 18 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU