В Самаре ищут подрядчика, который за 6,5 млн рублей будет следить за состоянием стадиона ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-25T09:47:33+03:00

Подрядчику предстоит наблюдать за "Самара Ареной" до конца 2019 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компании нужно будет выявлять повреждения и отслеживать уровень грунтовых вод

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ФГУП «Спорт-Инжиниринг» ищет подрядчика, который займется геотехническим наблюдением за состоянием стадиона «Самара Арена». За эту работу ему обещают заплатить 6,41 млн рублей из федерального бюджета.

- Подрядчик должен будет выявлять изменения в конструкциях и грунтовых основаниях стадиона, которые могут привести к аварийным ситуациям. В случае выявления дефектов он должен будет ставить маяки и фотографировать места повреждений. Также подрядчику предстоит следить за уровнем грунтовых вод, - говорится в техническом задании, размещенном на сайте госзакупок.

Следить за состоянием «Самара Арены» подрядчику нужно будет до 31 декабря 2019 года. Победителя аукциона выберут 18 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU