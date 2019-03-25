2019-03-25T09:50:42+03:00
Общество

Самарцев зовут в путешествие по рекам Европы

До 31 марта действуют специальные цены, а дети путешествуют бесплатно
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Всем желающим предлагают путешествие на комфортабельных европейских теплоходахВсем желающим предлагают путешествие на комфортабельных европейских теплоходах
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Франция, Германия, Нидерланды – жителей Самарской области зовут в круизы по рекам Европы.

- Если вам совершенно некогда отдохнуть - значит, самое время это сделать! Или, по крайней мере, заняться планированием отпуска, что само по себе, согласитесь, приятно. Если вы мечтаете о путешествии, которое будет комфортным, романтичным, насыщенным, но при этом размеренным и без суеты, тогда мы знаем, что вам необходимо - круизы по рекам Европы, - уверяют в круизном центре «Инфофлот».

Всем желающим предлагают путешествие на комфортабельных европейских теплоходах, посещение самых живописных мест Франции, Нидерландов и Германии, знакомство с достопримечательностями стран Старого света. Круизы организуют весной, осенью и летом.

Обратите внимание, что до 31 марта 2019 года круиз можно приобрести на особо выгодных условиях. Кроме того, дети путешествуют бесплатно. Все подробности на сайте «Инфофлота».

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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