2019-03-25T10:18:07+03:00
Общество

В Самаре билеты в город профессий «Чадоград» по вторникам будут стоить в 2 раза дешевле

Акция стартовала 19 марта
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: "Чадоград"Фото: "Чадоград"
Изменить размер текста:

Каждый вторник билеты в город профессий «Чадоград», который находится в ТРК «Гудок» (улица Красноармейская, 131), будут стоить на 50% дешевле.

- Друзья, вы ведь помните, что по вторникам в семейном парке развлечений «Мегалэнд» - Игромания? Один день в неделю наши гости играют на автоматах всего за 30 рублей и веселятся на аттракционах за 100 руб. Теперь каждый вторник входные билеты в город профессий «Чадоград» со скидкой 50% и детям, и взрослым. Такие билеты ни в чем не уступают обычным, но вдвое дешевле, - рассказали в «Чадограде».

Обратите внимание, акция не суммируется со скидками по карте привилегий и другими спецпредложениями

Обратите внимание, акция не суммируется со скидками по карте привилегий и другими спецпредложениями

По этим билетам дети смогут находиться в городе профессий, сколько захотят; получат паспорт гражданина «Чадограда» и 60 червонцев (если приедут впервые); смогут играть и обучаться в мастерских, участвовать в тематических активностях, которые проводят в каникулы; а также потратить зарплату в Парке развлечений.

Акция стартовала 19 марта. Обратите внимание, акция не суммируется со скидками по карте привилегий и другими спецпредложениями.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре направят 40 млн рублей на раскопки возле Фрунзенского моста
«ПохудейКА»: самарцев, недовольных своим весом, зовут принять участие в проекте по похудению
В Самарской области работают на 89 бригад скорой помощи меньше, чем положено
Самарцев зовут в путешествие по рекам Европы
В Самаре ищут подрядчика, который за 6,5 млн рублей будет следить за состоянием стадиона ЧМ-2018
Налоговая в Самаре зовет арендодателей сверить сведения о лицах, которым они сдают помещения
«Ростелеком» к весеннему паводку в Самарской области готов
Соцкартой вновь можно будет платить за проезд в транспорте по всей Самарской области
В Самаре увеличат количество автобусов на дачных маршрутах
В Самарской области после погони со стрельбой задержали разбойников, угнавших в Уфе иномарку
В Самарской области во время лыжного марафона умер 35-летний спортсмен
В Тольятти полицейские нашли в шапке у пассажира такси наркотики
В Тольятти прокуратура нашла множество нарушении в работе потребительского кооператива «Строительно-сберегательная касса»
Стали известны подробности страшной аварии на Красноглинском шоссе
«У них не было сил погрузить его в машину»: самарцы рассказали, как у ОДО медики помогали неизвестному мужчине
В Самаре ищут 45-летнего мужчину в черной куртке
В Самаре на Красноглинском шоссе столкнулись элитная иномарка и ВАЗ-2113