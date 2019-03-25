В Самаре билеты в город профессий «Чадоград» по вторникам будут стоить в 2 раза дешевле

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-25T10:18:07+03:00

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Каждый вторник билеты в город профессий «Чадоград», который находится в ТРК «Гудок» (улица Красноармейская, 131), будут стоить на 50% дешевле.

- Друзья, вы ведь помните, что по вторникам в семейном парке развлечений «Мегалэнд» - Игромания? Один день в неделю наши гости играют на автоматах всего за 30 рублей и веселятся на аттракционах за 100 руб. Теперь каждый вторник входные билеты в город профессий «Чадоград» со скидкой 50% и детям, и взрослым. Такие билеты ни в чем не уступают обычным, но вдвое дешевле, - рассказали в «Чадограде».

Обратите внимание, акция не суммируется со скидками по карте привилегий и другими спецпредложениями

По этим билетам дети смогут находиться в городе профессий, сколько захотят; получат паспорт гражданина «Чадограда» и 60 червонцев (если приедут впервые); смогут играть и обучаться в мастерских, участвовать в тематических активностях, которые проводят в каникулы; а также потратить зарплату в Парке развлечений.

Акция стартовала 19 марта. Обратите внимание, акция не суммируется со скидками по карте привилегий и другими спецпредложениями.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU