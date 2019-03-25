2019-03-25T10:44:39+03:00
Общество

«ПохудейКА»: самарцев, недовольных своим весом, зовут принять участие в проекте по похудению

Он стартует в апреле. Чтобы принять в нем участие, нужно прислать нам заявку
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Мы предлагаем похудеть разными методамиМы предлагаем похудеть разными методамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителей Самары, которые недовольны своим весом, зовут принять участие в проекте по похудению. «ПохудейКА» от «КП-Самара» стартует в апреле и продлится три месяца. Итоги проекта мы подведем в конце июня.

Вы считаете, что без пары-тройки килограммов станете лучше? Вам хочется стать стройным и вести активный образ жизни? Вам просто что-то хочется поменять в себе? Суть проекта «ПохудейКА» проста – вы оставляете заявку, а мы предлагаем привести себя в форму разными методами.

Пишите нам на почту tg@phkp.ru с пометкой «ПохудейКА». В письме укажите ФИО, возраст, вес, рост и, если есть, хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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