«ПохудейКА»: самарцев, недовольных своим весом, зовут принять участие в проекте по похудению

СЕГОДНЯ 10:44 2019-03-25T10:44:39+03:00

Он стартует в апреле. Чтобы принять в нем участие, нужно прислать нам заявку

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Жителей Самары, которые недовольны своим весом, зовут принять участие в проекте по похудению. «ПохудейКА» от «КП-Самара» стартует в апреле и продлится три месяца. Итоги проекта мы подведем в конце июня.

Вы считаете, что без пары-тройки килограммов станете лучше? Вам хочется стать стройным и вести активный образ жизни? Вам просто что-то хочется поменять в себе? Суть проекта «ПохудейКА» проста – вы оставляете заявку, а мы предлагаем привести себя в форму разными методами.

Пишите нам на почту tg@phkp.ru с пометкой «ПохудейКА». В письме укажите ФИО, возраст, вес, рост и, если есть, хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU