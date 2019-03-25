В Самаре полицейские за 2 часа нашли сбежавшую из дома шестиклассницу

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-25T11:16:08+03:00

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Недавно в полицию Самары поступило сообщение о том, что в Советском районе пропала ученица 6 класса. Девочка сбежала из дома поздно вечером после разногласий с близкими. Об исчезновении школьницы в полицию сообщила ее мама.

- Полицейские проверили все торговые центры, круглосуточные магазины, медучреждения и места скопления подростков. В итоге школьницу удалось найти меньше чем через 2 часа. Она находилась в подъезде одного из домов на улице Карбышева, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, причиной ухода девочки из дома могли стать проблемы с учебой. Полицейские вернули школьницу домой. Никаких противоправных деяний в отношении нее не совершалось.

ИСТОЧНИК KP.RU