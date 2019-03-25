2019-03-25T11:36:39+03:00
Спорт

Волейбольная «Нова» сыграет матчи за выживание с 9 по 14 и с 23 по 28 апреля

По итогам предварительного этапа чемпионата России новокуйбышевская команда не попала в плей-офф
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ВК "Нова"Фото: ВК "Нова"
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Волейбольная «Нова» завершила предварительный этап чемпионата Суперлиги на 11 месте и не сыграет в плей-офф. Матчи плей-аута – за 9-14 места – пройдут в Красноярске и Сургуте. Соперниками «Новы» стали «Газпром-Югра», «Енисей», «Динамо ЛО», «Югра-Самотлор» и «Ярославич».

- Первый раунд двухкругового турнира состоится на площадке 10-й команды регулярного чемпионата – красноярского «Енисея» с 9 по 14 апреля. Игры второго раунда с 23 по 28 апреля примет 9-я команда – «Газпром-Югра» из Сургута. В турнире за 9 - 14-е места учитываются все победы и очки, заработанные в регулярном чемпионате, - рассказали в пресс-службе «Новы».

Команда, которая займет 14-е место, вылетит из Суперлиги. Клуб, который финиширует на 13-м месте, сыграет серию до трех побед со второй командой Высшей лиги А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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