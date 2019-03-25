Самарцы могут посетить театры, творческие встречи и экскурсии бесплатно

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-25T12:06:59+03:00

С 25 по 29 марта во всех регионах страны пройдет акция «Культурный минимум»

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Всероссийская акция «Культурный минимум» объединяет за просмотром спектаклей представителей разных поколений. Благодаря акции активная творческая молодежь может пригласит друзей, знакомых и родственников на театральные площадки своего города, где будет подготовлена специальная программа мероприятий. Билеты можно получить у организаторов.

- Мероприятия проводятся на разновозрастную аудиторию, у нас ограничений нет. Для того, чтобы уточнить информацию по акции все желающие могут обращаться ко мне по наличию билетов и все остальные вопросы, которые возникают, задавать в личные сообщения, - сообщила куратор акции в Самарской области Анастасия Софьина.

Приурочена акция к Международному дню театра. В проведении акции помогают театры, благодаря чему участие бесплатное. Узнать подробнее о местах проведения акции можно в официальной группе «ВКонтакте» форума «Таврида». В Самаре акцию поддержали Самарский академический театр оперы и балета, СамАрт, Самарский государственные институт культуры, также театры Тольятти, Чапаевска, Кинеля, Похвистнево и Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU