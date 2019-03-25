2019-03-25T12:36:33+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске девушка на «двеннадцатой» снесла металлические ворота

Автомобилистка получила травмы и попала в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В воскресенье, 24 марта, около 7:15 в Новокуйбышевске произошло серьезное ДТП. Там на улице Промышленной 22-летняя девушка на автомобиле ВАЗ-21124 протаранила металлические ворота.

- По предварительной версии полицейских, автомобилистка ехала со стороны Новокуйбышевска в направлении поселка Маяк. В пути следования она нарушила правила расположения машины на проезжей части, съехала на обочину и врезалась в ворота, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося девушка получила различные травмы, с которыми ее увезли в ближайшую больницу. По данным сотрудников ГИБДД, на момент ДТП она находилась в трезвом состоянии. Сейчас по факту происшествия полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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