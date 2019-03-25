В Новокуйбышевске девушка на «двеннадцатой» снесла металлические ворота

СЕГОДНЯ 12:36 2019-03-25T12:36:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 24 марта, около 7:15 в Новокуйбышевске произошло серьезное ДТП. Там на улице Промышленной 22-летняя девушка на автомобиле ВАЗ-21124 протаранила металлические ворота.

- По предварительной версии полицейских, автомобилистка ехала со стороны Новокуйбышевска в направлении поселка Маяк. В пути следования она нарушила правила расположения машины на проезжей части, съехала на обочину и врезалась в ворота, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося девушка получила различные травмы, с которыми ее увезли в ближайшую больницу. По данным сотрудников ГИБДД, на момент ДТП она находилась в трезвом состоянии. Сейчас по факту происшествия полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU