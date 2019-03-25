Двое самарских спортсменов завоевали медали на Кубке мира по самбо
Они добавили в копилку наград Самарской области золотую и серебряную медали
Фото: sambo-fias.org
Изменить размер текста:
В Москве прошел Кубок мира по самбо. В нем принимали участие более 250 спортсменов из 33 стран. Атлеты из Самарской области завоевали на этих соревнованиях две медали.
- Владимир Березовский выиграл золотую медаль, а Никита Подковальников - серебряную. Они оба являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва № 1, - рассказали в министерстве спорта Самарской области.
Владимир Березовский стал сильнейшим в весовой категории 62 килограмма. А Никита Подковальников занял второе место в дисциплине «боевое самбо» в весовой категории 68 килограммов.
ИСТОЧНИК KP.RU