В Самаре "Прибывалка" и портал мэрии перестали работать из-за технических сбоев в сети

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-25T14:53:51+03:00

Пока неизвестно, когда "обслуживание сервера" будет завершено

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В Самаре с воскресенья не работает приложение "Прибывалка-63", которое позволяет горожанам следить за расписанием транспорта и временем его прибытия на остановку. Проблемы в работе приложения начались где-то в середине последнего выходного дня. Также перестал работать сайт мэрии. Горожане связали это с проблемами в сети: возможно, что-то произошло с серверами, на которых располагаются базы и сайта горадминистрации, и полезного приложения.

- В связи с обслуживанием сервера "Прибывалки-63", сервис временно недоступен, - объяснили в Департаменте транспорта три часа назад, отреагировав на вопросы пользователей, которые утром безуспешно пытались сориентироваться в актуальном расписании транспорта.

Также не работает сайт транспортного оператора tosamara и другие сервисы, сообщают пользователи. В самом приложении появилась информация, что в ближайшие часы все должны наладить.

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ИСТОЧНИК KP.RU