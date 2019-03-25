В Самаре водитель Hyundai сбил на Стара-Загоре 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-25T13:05:11+03:00

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В воскресенье, 24 марта, около 20:30 на улице Стара-Загора в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Там 40-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 17-летнюю девушку.

- Автомобилист двигался со стороны улицы XXII Партсъезда в направлении улицы Советской Армии. А девушка пересекала проезжую часть в неустановленном месте, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего несовершеннолетняя получила травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. Известно, что на момент ДТП водитель иномарки был трезв. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU