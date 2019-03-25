2019-03-25T13:05:11+03:00
Происшествия

В Самаре водитель Hyundai сбил на Стара-Загоре 17-летнюю девушку

Пострадавшую с травмами госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

В воскресенье, 24 марта, около 20:30 на улице Стара-Загора в Самаре произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Там 40-летний водитель автомобиля Hyundai сбил 17-летнюю девушку.

- Автомобилист двигался со стороны улицы XXII Партсъезда в направлении улицы Советской Армии. А девушка пересекала проезжую часть в неустановленном месте, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего несовершеннолетняя получила травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. Известно, что на момент ДТП водитель иномарки был трезв. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Это Лина Сторожева или нет? В середине апреля следователи смогут ответить на все вопросы о теле, найденном на козырьке подъезда в Самаре
В Сызрани под мостом нашли труп пропавшего в новогодние праздники пенсионера
В Самаре фирму могут наказать за обещание «дать бесплатно»
Рэпер Паша Техник выложил видео, как он работал маскотом «Крыльев Советов»
В Сызрани по требованию ФАС восстановили автобус № 19
МЧС предупреждает самарцев о сильном ветре до 18 м/с
В Самаре "Прибывалка" и портал мэрии перестали работать из-за технических сбоев в сети
«Сызрань-2003» проиграла белорусскому БАТЭ в первом международном матче клуба в истории
Двое самарских спортсменов завоевали медали на Кубке мира по самбо
В Новокуйбышевске девушка на «двеннадцатой» снесла металлические ворота
Айвар Кинжабаев, который пережил вооруженное нападение, вернулся на пост главы самарского Росимущества
Самарцы могут посетить театры, творческие встречи и экскурсии бесплатно
«Очень необыкновенно и интересно»: Баста и Тимати оценили музыкальное творчество 21-летнего самарца
Волейбольная «Нова» сыграет матчи за выживание с 9 по 14 и с 23 по 28 апреля