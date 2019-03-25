2019-03-25T13:25:14+03:00
Общество

МЧС предупреждает самарцев о сильном ветре до 18 м/с

Порывы ветра будут сопровождаться мокрым снегом и дождем
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жителей региона просят по возможности не выходить из зданийЖителей региона просят по возможности не выходить из зданийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области вновь ожидаются неблагоприятные погодные условия. В регионе опять будут бушевать мокрый снег, дождь и ветер.

- С 19 часов 25 марта до 7 часов 26 марта в большинстве районов региона ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами туман. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/ч. Местами его порывы будут достигать 15-18 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, ночью по области температура воздуха будет держаться в пределах -4...+1 °С, а днем +2...+7 °С. В Самаре ночью столбики термометров опустятся до -1...-3 °С, днем воздух прогреется до +2...+4 °С.

Из-за ухудшения погоды ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям не выходить из зданий; не оставлять детей без присмотра; не прятаться и не стоять около стен домов, возле остановок общественного транспорта, рекламных щитов, недостроенных зданий, деревьев и ЛЭП. Водителям сотрудники МЧС советуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Тех, кого непогода застанет в пути, призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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