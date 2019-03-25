В Сызрани по требованию ФАС восстановили автобус № 19

СЕГОДНЯ 13:49 2019-03-25T13:49:31+03:00

Ранее этот маршрут без проведения соответствующего конкурса заменили на маршрут № 22

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В Сызрани после вмешательства Федеральной антимонопольной службы восстановили муниципальный маршрут № 19 «ОАО «Сызраньмолоко» - улица Чайковского».

- Администрация Сызрани после обращения индивидуального предпринимателя выпустила постановление об изменении маршрута № 19 на маршрут № 22, который начал курсировать от ДК имени М.Я. Жукова до улицы Чайковского. Однако, согласно закону, для создания нового маршрута мэрия должна была провести открытый конкурс, - сообщили в самарском УФАС.

В связи с этим надзорное ведомство направило в администрацию предупреждение с требованием устранить выявленные нарушения. В итоге чиновники отменили свое постановление и вернули автобус № 19.

ИСТОЧНИК KP.RU