В Сызрани по требованию ФАС восстановили автобус № 19
В Сызрани после вмешательства Федеральной антимонопольной службы восстановили муниципальный маршрут № 19 «ОАО «Сызраньмолоко» - улица Чайковского».
- Администрация Сызрани после обращения индивидуального предпринимателя выпустила постановление об изменении маршрута № 19 на маршрут № 22, который начал курсировать от ДК имени М.Я. Жукова до улицы Чайковского. Однако, согласно закону, для создания нового маршрута мэрия должна была провести открытый конкурс, - сообщили в самарском УФАС.
В связи с этим надзорное ведомство направило в администрацию предупреждение с требованием устранить выявленные нарушения. В итоге чиновники отменили свое постановление и вернули автобус № 19.
ИСТОЧНИК KP.RU