Рэпер Паша Техник выложил видео, как он работал маскотом «Крыльев Советов»
Очередной выпуск «В поисках легких» денег вышел YouTube-канале Техника
Паша Техник на матче "КС" - "Енисей"
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Рэпер Паша Техник выложил на свой YouTube-канал очередной выпуск «В поисках легких денег». В этот раз он работал маскотом «Крыльев Советов» на матче с «Енисеем» на «Самара Арене».
Посмотреть видео можно на канале Техника. Осторожно, в выпуске есть нецензурные выражения.
Напомним, «Крылья Советов» предложили Паше Технику поработать талисманом команды после того, как рэпер выложил на своей странице в Инстаграм фото в шарфе самарской команды.
Встречу с «Енисеем» «КС» выиграли со счетом 4:0. Следующий матч на «Самара Арене» пройдет в пятницу, 29 марта. «Крылья» примут тульский «Арсенал».
ИСТОЧНИК KP.RU