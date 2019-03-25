Рэпер Паша Техник выложил видео, как он работал маскотом «Крыльев Советов»

СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-25T13:58:12+03:00

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Рэпер Паша Техник выложил на свой YouTube-канал очередной выпуск «В поисках легких денег». В этот раз он работал маскотом «Крыльев Советов» на матче с «Енисеем» на «Самара Арене».

Посмотреть видео можно на канале Техника. Осторожно, в выпуске есть нецензурные выражения.

Напомним, «Крылья Советов» предложили Паше Технику поработать талисманом команды после того, как рэпер выложил на своей странице в Инстаграм фото в шарфе самарской команды.

Встречу с «Енисеем» «КС» выиграли со счетом 4:0. Следующий матч на «Самара Арене» пройдет в пятницу, 29 марта. «Крылья» примут тульский «Арсенал».

ИСТОЧНИК KP.RU