В Самаре фирму могут наказать за обещание «дать бесплатно»

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-25T14:02:01+03:00

ФАС нашла рекламу с нарушениями возле одного из торговых центров Фото: Архив "КП"

На организацию завели дело за непристойную рекламу

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Самарское УФАС возбудило дело в отношении фирмы «Стом», которая своей рекламой нарушила закон.

- В районе ТРК «Аврора» компания разместила рекламу следующего содержания: «BingoBoom Bet Club. Дам бесплатно 500 рублей на ставку», чем нарушила несколько статей закона о рекламе, - сообщили в надзорном ведомстве.

Так, в рекламе фирмы содержались непристойные образы, а также она нарушала некоторые требования, установленные при рекламировании основанных на риске игр и пари.

ИСТОЧНИК KP.RU