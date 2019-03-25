В Самаре фирму могут наказать за обещание «дать бесплатно»
На организацию завели дело за непристойную рекламу
ФАС нашла рекламу с нарушениями возле одного из торговых центровФото: Архив "КП"
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Самарское УФАС возбудило дело в отношении фирмы «Стом», которая своей рекламой нарушила закон.
- В районе ТРК «Аврора» компания разместила рекламу следующего содержания: «BingoBoom Bet Club. Дам бесплатно 500 рублей на ставку», чем нарушила несколько статей закона о рекламе, - сообщили в надзорном ведомстве.
Так, в рекламе фирмы содержались непристойные образы, а также она нарушала некоторые требования, установленные при рекламировании основанных на риске игр и пари.
ИСТОЧНИК KP.RU