В Сызрани под мостом нашли труп пропавшего в новогодние праздники пенсионера
Обстоятельства гибели мужчины сейчас устанавливают специалисты
Сызранец числился пропавшим без вести с 4 января
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В Сызрани разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, чей труп был найден вечером 22 марта в пойме реки Кубра под автомобильным мостом.
По предварительным данным, погибшим оказался 64-летний местный житель, который пропал 4 января. На момент исчезновения он был дезориентирован. Как пишет «Маленькая Сызрань», на теле погибшего признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили.
В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все подробности и причины гибели мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU