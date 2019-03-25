2019-03-25T14:26:01+03:00
Происшествия

В Сызрани под мостом нашли труп пропавшего в новогодние праздники пенсионера

Обстоятельства гибели мужчины сейчас устанавливают специалисты
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сызранец числился пропавшим без вести с 4 январяСызранец числился пропавшим без вести с 4 января
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В Сызрани разбираются в обстоятельствах гибели мужчины, чей труп был найден вечером 22 марта в пойме реки Кубра под автомобильным мостом.

По предварительным данным, погибшим оказался 64-летний местный житель, который пропал 4 января. На момент исчезновения он был дезориентирован. Как пишет «Маленькая Сызрань», на теле погибшего признаков насильственной смерти специалисты не обнаружили.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все подробности и причины гибели мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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