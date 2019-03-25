2019-03-25T15:32:40+03:00
Общество

Житель Самарской области выиграл в лотерею более 5 млн рублей

На эти деньги можно купить трехкомнатную квартиру и отправиться в отпуск
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пока победитель лотереи не явился за своим выигрышемПока победитель лотереи не явился за своим выигрышемФото: Архив "КП"
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В Самаре стало на еще одного миллионера больше. В субботу, 23 марта, этот счастливчик выиграл в быструю лотерею суперприз — 5 309 954 рубля.

- Победу самарцу обеспечила следующая комбинация цифр: в первом поле билета 8, 17, 19, 16, 1, 12, 4, 2, а во втором — 4. Выигранной суммы ему хватит, чтобы купить трехкомнатную квартиру и отправиться в отпуск в Европу, - сообщили в пресс-службе «Столото».

Кто именно стал обладателем такого крупного выигрыша, пока не известно. Этот счастливчик еще не объявился и не забрал свой суперприз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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