Житель Самарской области выиграл в лотерею более 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:32 2019-03-25T15:32:40+03:00

Пока победитель лотереи не явился за своим выигрышем Фото: Архив "КП"

На эти деньги можно купить трехкомнатную квартиру и отправиться в отпуск

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В Самаре стало на еще одного миллионера больше. В субботу, 23 марта, этот счастливчик выиграл в быструю лотерею суперприз — 5 309 954 рубля.

- Победу самарцу обеспечила следующая комбинация цифр: в первом поле билета 8, 17, 19, 16, 1, 12, 4, 2, а во втором — 4. Выигранной суммы ему хватит, чтобы купить трехкомнатную квартиру и отправиться в отпуск в Европу, - сообщили в пресс-службе «Столото».

Кто именно стал обладателем такого крупного выигрыша, пока не известно. Этот счастливчик еще не объявился и не забрал свой суперприз.

ИСТОЧНИК KP.RU