2019-03-25T16:14:18+03:00
Общество

Жителей Самары зовут на бесплатную театральную экскурсию

Она будет работать в пешем режиме в течение трех дней
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцам обещают интересные истории об известных артистах и легенды о местных театрахСамарцам обещают интересные истории об известных артистах и легенды о местных театрахФото: Архив "КП"
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В среду, 27 марта, будет отмечаться Всемирный день театра. В честь этого события в областной столице устроят бесплатную пешеходную экскурсию «Самара Театральная».

- Участники экскурсии узнают истории о судьбах знаменитых самарских актеров и легенды о старинных театрах. К примеру, самарцы побывают рядом с театром, который прославился смелыми постановками и богемным киноклубом, а также узнают, какой собор стоял на месте нынешнего театра оперы и балета, - рассказали в городской администрации.

Театральные экскурсии будут проходить в течение трех дней — с 25 по 27 марта — в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00. Начало экскурсий - на площади Революции у памятника В.И. Ленина, окончание – около театра «Самарская площадь». Количество мест ограничено. Записаться на экскурсию можно по телефону: 8-937-079-73-47.

ИСТОЧНИК KP.RU

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