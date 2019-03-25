В Самаре за создание инвестиционного климата в строительстве наградили депутата и застройщика Владимира Кошелева

СЕГОДНЯ 16:27 2019-03-25T16:43:48+03:00

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В Самаре наградили победителей ежегодной премии RS-AwaRdS, профессионалы строительной отрасли и рынка недвижимости собрались в историческом парке «Россия – моя история». Имена победителей объявили в тринадцати номинациях. Мероприятие продолжалось целый день: участники строительного рынка могли обсудить самые актуальные темы в сфере жилищной политики и рынка недвижимости. А в 19.00 назвали главных героев года в строительстве.

- Победителем в одной из самых престижных номинаций «Инвестиционный климат в строительстве» стал председатель комитета по строительству, председатель Совета директоров Корпорации «КОШЕЛЕВ» Владимир Кошелев. Его отметили за прогресс в снижении административных барьеров строительного рынка, стоимости государственных услуг и подключения к инженерным сетям, а также за борьбу за уменьшение времени прохождения необходимых в строительном секторе процедур, снижения уровня бюрократии и коррупции в строительстве, - рассказали организаторы мероприятия.

Владимир Кошелев стал победителем по результатам народного голосования, как отмечают организаторы, это говорит о том, что этот профессионал стал лидером общественного мнения и пользуется авторитетом среди населения Самары и Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU