Главным «Открытием года» в Самаре назвали Лотте Отель

СЕГОДНЯ 16:29 2019-03-25T16:43:25+03:00

Во время ЧМ 2018 именно здесь жили футбольные сборные и официальные представители FIFA

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В Самаре назвали победителей премии RS-AwaRdS. В номинации «Открытие года» победил Лотте Отель Самара. Гостиница предлагает гостям 193 номера, для проведения различных мероприятий предусмотрен целый конференц-этаж. Весь персонал получил специальное образование, а накануне чемпионата мира по футболу прошел дополнительную подготовку. Во время ЧМ-2018 здесь жили футбольные сборные и официальные представители FIFA – что особо отметили организаторы деловой премии в области строительства и недвижимости.

- Момент награждения в номинации «Открытие года» Лотте Отель Самара был один из самых ярких и эмоциональных, как отметили присутствующие на мероприятии гости, заслуженные профессионалы самарского рынка строительства и недвижимости, - отметили организаторы.

Еще прошлым летом отель принимал гостей к ЧМ 2018. Сегодня Лотте стал популярной площадкой для проведения бизнес-мероприятий и семинаров.

- Благодаря чемпионату мира по футболу Самара получила новый импульс для развития туристической сферы", — заметил Дмитрий Азаров, и.о. губернатора на официальном открытии отеля Лотте в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU