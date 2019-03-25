Дело матери, которая убила и выбросила новорожденную дочь в озеро в Самарской области, передали в суд
В Самарской области в ближайшее время предстанет перед судом 42-летняя местная жительница, которую обвиняют в убийстве собственной новорожденной дочери.
- Все произошло 6 ноября 2018 года. Около 20:00 женщина, находясь на берегу озера Сарма, самостоятельно родила девочку и задушила ее, а затем выбросила в озеро. Младенца обнаружили только 9 ноября. Его тело находилось на берегу озера Сарма в поселке Березовый Гай Волжского района, - сообщили в СУ СК по Самарской области.
В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его на рассмотрение в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU