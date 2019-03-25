"Люди лезли прямо в кипяток": из-за прорыва теплотрассы на Ташкентской в Самаре возбудили уголовные дела

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-25T18:47:35+03:00

Следователи пришли к выводу, что были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья

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В Самаре завели уголовные дела по факту прорыва теплотрасс на ул. Ташкентской и пр. Ленина. Это произошло в январе и феврале 2019 года. Из-за прорыва кипяток разливался по проезжей части, люди, не осознавая опасности, наступали прямо в горячую воду и ошпаривали ноги. С ожогами в больницу попали больше десяти человек, в том числе и дети. Всем им ПТС обещали компенсировать моральный ущерб и расходы на лечение.

- По указанным в сети интернет фактам были проведены доследственные проверки. По результатам этих проверок были возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Сейчас следственные действия продолжаются. Специалистам предстоит установить все обстоятельства происшествия.

Напомним, что эта зима выдалась богатой на коммунальные ЧП. Из-за прорыва на Ташкентской более 300 домов сидели без тепла и горячей воды несколько дней. В кипятке пострадали люди. Позже сами коммунальщики рассказали, как нужно вести себя в случае коммунального ЧП, чтобы не причинить вреда здоровью.

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ИСТОЧНИК KP.RU