Контейнерных площадок больше, чем мы думали: регоператор в Самаре рассказал про сложности с вывозом мусора

СЕГОДНЯ 18:06 2019-03-25T18:48:12+03:00

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В Самаре продолжают обсуждать мусорную реформу, которая стартовала 1 января 2019 года. Напомним, что жители жалуются на неправильные квитанции, в которых не указан лицевой счет, неверные данные и странные цифры. По данным самого регоператора, таких квитанций лишь 1%. Но на наведение порядка понадобится примерно полгода. Также в Экостройресурсе отметили, что в договоре фигурировало меньшее количество контейнерных площадок, чем то, что им приходится сейчас обслуживать.

- Сейчас реестр всех площадок должны составить органы местного самоуправления, - рассказали в компании.

Напомним, что жители высказывают недовольство неверными данными в квитанциях, а также очередями в центрах обслуживания. Тем временем передать данные можно и по телефону, и в мессенджерах, и по электронной почте.

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ИСТОЧНИК KP.RU