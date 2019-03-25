Поддержка для АвтоВАЗа и компенсация расходов на здание суда: стало известно о чем говорили Дмитрий Медведев и Дмитрий Азаров на рабочей встрече

СЕГОДНЯ 18:49 2019-03-25T18:58:44+03:00

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25 марта Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев обсудил с самарским губернатором Дмитрием Азаровым социально-экономическое развитие региона и готовность к реализации нацпроектов. Глава региона отметил достижения: за год в Самарской области открылись 13 новых предприятий, появилось 12 тыс. рабочих мест, ВРП составил почти 1,5 триллиона рублей. Регион участвует по всех нацпроектах, готов получить в 2019 году из федерального бюджета более 15 млрд рублей. На встрече же Дмитрий Азаров обратился за поддержкой важных направлений работы. Например, это проект рекультивации территории бывшего Средневолжского завода химикатов. Эти работы предполагается выполнить в рамках нацпроекта «Экология», в части федеральной программы «Оздоровление Волги».

- Особенное внимание на встрече уделили поддержке «АвтоВАЗа» и его коллектива – крупнейшего в области. По подписанному в прошлом году специнвестконтракту предприятие приняло беспрецедентные обязательства по локализации в России производства 26 моделей авто, АКП, двигателей, в том числе и на сжатом газе. Дмитрий Азаров предложил в первую очередь поддерживать игроков, обеспечивающих высокий уровень локализации. Такое поручение Премьер-министр дал, - сообщили в правительстве Самарской области.

Также Дмитрий Азаров попросил предусмотреть частичную компенсацию логистических затрат завода при экспорте продукции. Шла речь и еще об одном крупном предприятии – меры господдержки могут выделать и предприятию «Авиакор-авиационный завод».

Еще один вопрос, который обсудили Дмитрий Азаров и Дмитрий Медведев, - это компенсация расходов региона на строительство здания Шестого кассационного суда. Эти расходы возместят из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU