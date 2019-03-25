На этой неделе Дмитрий Азаров обратится с посланием к жителям региона

СЕГОДНЯ 19:32 2019-03-25T19:32:13+03:00

Так мероприятие проходило в прошлом году Фото: Архив "КП"

А также депутатам Самарской губернской думы

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В будущую среду, 27 марта глава Самарской области Дмитрий Азаров обратится с посланием к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.

Послание губернатора – это традиционный программный документ, в котором глава региона ставит задачи всем уровням власти, расставляет приоритеты. Его обязательно разглашение предусматривает региональное законодательство.

- Губернатор Дмитрий Азаров обратится к депутатам Самарской губернской думы и жителям региона в среду, 27 марта, в 12 часов. Мероприятие пройдет в конференц-зале здания Правительства Самарской области, - сообщили в пресс-службе правительства.

Кстати, это послание будет первым для Дмитрия Азарова как избранного губернатора. В минувшем году он обратился с посланием 10 апреля, когда был в должности временно исполняющего обязанности главы области. Мероприятие проходило в зале МТЛ Арены.

ИСТОЧНИК KP.RU