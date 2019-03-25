2019-03-25T20:34:06+03:00
Общество

Зря рассказал про гроб Малахову? Александра Андриянова заменили на посту руководителя департамента экономического развития

Теперь ведомство возглавила Ирина Памфилова, которая раньше была заместителем главы департамента по инвестициям
Евгения ВАСИНА
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Александра Андриянова сменила Ирина ПамфиловаАлександра Андриянова сменила Ирина Памфилова
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В мэрии Самары перестановки. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли горадминистрации возглавила Ирина Мамфилова. Раньше она была заместителем главы департамента по инвестициям. И.о. руководителя департамента экономразвития был Александр Андриянов. Он раньше возглавлял ведомство, отвечавшее за потребрынок. После реорганизации несколько департаментов слились в один и теперь у них новый начальник.

- Заместитель главы городского округа Самара - руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли, - представили новую чиновницу в Мэрии. Александр Андриянов исчез также со странички с заместителями главы города Елены Лапушкиной.

Информацию никак не представляли в мэрии. Информация просто появилась на официальной странице. Эксперты считают, что такое кадровое решение может быть вызвано тем, что совсем недавно в Самаре прогремела история с гробом у правительства Самарской области. Александру Андриянову пришлось работать говорящей головой - давать комментарии по этой теме, в том числе и на передаче у Малахова в Москве. Возможно, именно это подпортило его чиновничью карьеру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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