В Тольятти иностранец пытался подкупить полицейского, но не получилось

СЕГОДНЯ 20:54 2019-03-25T20:54:07+03:00

Сотрудник правоохранительных органов отказался от 15 тысяч рублей

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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношение иностранного гостя, мужчину подозревают в попытке подкупить полицейского.

- По версии следствия, 21 марта подозреваемый, будучи в патрульной машине предложил сотруднику патрульно-постовой службы полиции 15 тысяч рублей за не привлечение к ответственности по статье «нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации». Однако сотрудник полиции от взятки отказался, - сообщили в следственном управлении СК России по Самарской области.

Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU