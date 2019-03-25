2019-03-25T20:54:07+03:00
Происшествия

В Тольятти иностранец пытался подкупить полицейского, но не получилось

Сотрудник правоохранительных органов отказался от 15 тысяч рублей
Евгения ВАСИНА
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Иностранец нарушил режима пребывания в РоссииИностранец нарушил режима пребывания в России
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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношение иностранного гостя, мужчину подозревают в попытке подкупить полицейского.

- По версии следствия, 21 марта подозреваемый, будучи в патрульной машине предложил сотруднику патрульно-постовой службы полиции 15 тысяч рублей за не привлечение к ответственности по статье «нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации». Однако сотрудник полиции от взятки отказался, - сообщили в следственном управлении СК России по Самарской области.

Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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