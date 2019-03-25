Геннадий Котельников: «Дмитрий Медведев и Дмитрий Азаров обсудили вопросы, имеющие стратегическое значение для Самарской области»

СЕГОДНЯ 21:44 2019-03-25T21:45:56+03:00

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Экологии, проблемы АвтоВАЗа и строительство моста через Волгу - эти и другие важные для Самарской области темы сегодня обсудили премьер-министр Дмитрий Медведев и глава региона Дмитрий Азаров.

По мнению председателя Самарской губернской думы, академика РАН, ректора СамГМУ Геннадия Котельникова, вопросы, которые поднял глава Самарской области, имеют стратегическое значение для региона.

- Прежде всего, это экологическая тема - рекультивации территории бывшего Средневолжского завода химикатов. Это поддержка крупнейших предприятий региона, и людей, которые на них работают. Важно, что Дмитрий Игоревич борется за сохранение каждой специальности, которая есть в регионе, за новые заказы для предприятий.

Геннадий Котельников также отметил, что принципиальным был вопрос о господдержке АвтоВАЗа. Председатель Самарской губернской думы обратил внимание на то, что в последние годы ситуация на заводе начала улучшаться и важно закрепить эту динамику.

- Губернатор совершенно верно отметил, что большую поддержку нужно оказывать тем, кто способствует развитию местных предприятий, производящих автокомпоненты. Положительное решение по этому вопросу, которое дал премьер-министр, - это очень важно для наших автопроизводителей.

Председатель региональной думы подчеркнул, что губернатор результативно использует наработанный опыт и связи в Москве, каждый день командировки - это деньги в региональный бюджет.

- Только за последнюю неделю решен вопрос о реконструкции Госцирка в Самаре и компенсации затрат по строительству Шестого Кассационного суда - это миллиардные проекты! Движется работа по проекту строительства моста через Волгу в Климовке. Этот мост станет важной составной часть Шелкового пути. За этот проект была очень высокая конкуренция между регионами. Речь идет о многомиллиардных инвестициях и развития региона как крупнейшего транспортно-логического центра страны. Работа, проводимая губернатором в Москве сегодня - это задел на десятилетия вперед.

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ИСТОЧНИК KP.RU