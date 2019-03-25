Сызранские школьники закончат учебный год раньше срока

25 Март 22:15 2019-03-25T22:15:45+03:00

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В понедельник, 25 марта на оперативном собрании в сызранской школе № 21 педагогическому коллективу объявили о подготовке к реконструкции школы. Как сообщает КТВ-Луч, закрыть 60-летнее здание на капитальный ремонт планируют уже в мае этого года. Сейчас 4-этажное здание школы уже начали окапывать и осматривать фундамент. Однако пока точная дата закрытия школы не определена. При этом педагогов попросили провести итоговые контрольные раньше обычного, поскольку и учебный год, скорее всего, закончится чуть раньше.

Высока вероятность того, что ремонт затронет и начало нового учебного года. Дети в это время будут посещать соседнюю школу - СОШ № 39. По предварительному графику ученики 1, 9 и 11 классов 21-ой школы будут обучаться в первую смену, остальных классов - во вторую.

ИСТОЧНИК KP.RU