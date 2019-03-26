2019-03-26T08:06:36+03:00
Спорт

Баскетболисты «Самары» обыграли «Урал» в первом матче плей-офф Суперлиги

Самарцам удалось одержать победу с двузначным преимуществом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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В понедельник, 25 марта, в «МТЛ Арене» прошел первый матч плей-офф Суперлиги по баскетболу между местным клубом «Самара» и «Уралом». Несмотря на то, что игра прошла очень непросто для самарской команды, она все-таки смогла добыть важную победу — 97:78.

Самарцы повели в счете с первых минут матча. Особо отличились Антон Глазунов и Баден Яксен. К перерыву счет составил 28:21. В начале второго периода «Самара» набрала двузначное преимущество, но за три минуты до его окончания гости начали ускоряться и закончили десятиминутку в свою пользу — 21:22.

В третьей четверти самарские баскетболисты вновь разошлись и вернули себе преимущество в +10 очков. Достичь и удержать его удалось благодаря усилиям Антона Глазунова, Максима Дыбовского и Игоря Смыгина. А в заключительной десятиминутке самарцы не дали и шанса гостям сократить отрыв. В итоге матч завершился победой БК «Самара».

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч соперники проведут в среду, 27 марта, также в «МТЛ Арене». Игра начнется в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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