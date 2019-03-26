Под Самарой пьяный водитель на Hyundai сбил на "зебре" женщину

СЕГОДНЯ 08:34 2019-03-26T08:34:49+03:00

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Вечером в понедельник, 25 марта, в Волжском районе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Там в Южном городе 2 пьяный водитель на Hyundai сбил женщину.

- К нам поступила информация о том, что во дворах микрорайона Южный город 2 за руль сел нетрезвый водитель. На поиски автомобилиста ушло некоторое время. Когда мы его нашли, оказалось, что он успел устроить ДТП. Он сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу, и чудом не зацепил ее ребенка, - сообщили активисты "Ночного патруля".

В результате случившегося женщина получила сотрясение головного мозга. Ее госпитализировали в больницу. На месте ДТП работали сотрудники ППС и ГИБДД. В настоящее время подробности случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU