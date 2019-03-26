2019-03-26T08:53:57+03:00
Общество

В апреле в Самаре пройдут три субботника

Жителей города зовут помочь в благоустройстве города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцам обещают выдать весь необходимый инвентарь для уборки городаСамарцам обещают выдать весь необходимый инвентарь для уборки городаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Самаре 1 апреля стартует месячник по озеленению и благоустройству города. Основную работу на себя возьмут муниципальные предприятия, УК и районные администрации, но помочь в наведении порядка смогут и обычные горожане.

- В течение месячника планируется провести 3 субботника: 6 апреля пройдет муниципальный, 13 апреля – Гагаринский, а 20 – общегородской. Всем участникам мероприятий будет выдаваться инвентарь, - рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

По словам чиновника, за время месячника планируется очистить более 43 млн кв.м внутриквартальных территорий, 5,7 млн кв.м территорий общего пользования и 17,6 млн кв.м автомобильных дорог. В рамках месячника будут восстановлены и покрашены дорожные знаки и ограждения, световые опоры, мусорные контейнеры, остановки, а также будет нанесена дорожная разметка и помыты улицы. Кроме того, особое внимание будет уделено подготовке фонтанов к летнему сезону. Пробный запуск планируется провести 20 апреля. На постоянной основе они заработают с 1 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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