Сотрудники ФСБ отправили на родину иностранца, который хотел создать религиозную экстремистскую группу в Самаре

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-26T09:14:18+03:00

Мужчина был судим за пропаганду и оправдание терроризма

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Самарские сотрудники ФСБ отправили на родину 28-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик. Молодой человек являлся сторонником исламской террористической организации.

- Иностранец был задержан в конце 2018 года на территории Самарской области. Ранее он был судим за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма. После освобождения мужчина пытался создать религиозную группу для того, чтобы вовлечь ее членов в экстремистскую деятельность, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

15 марта силовики доставили иностранца в аэропорт Курумоч, а затем отправили его в страну исхода. Теперь мужчиной займутся правоохранители с его родины.

ИСТОЧНИК KP.RU