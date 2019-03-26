Сотрудники ФСБ отправили на родину иностранца, который хотел создать религиозную экстремистскую группу в Самаре
Самарские сотрудники ФСБ отправили на родину 28-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик. Молодой человек являлся сторонником исламской террористической организации.
- Иностранец был задержан в конце 2018 года на территории Самарской области. Ранее он был судим за публичные призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма. После освобождения мужчина пытался создать религиозную группу для того, чтобы вовлечь ее членов в экстремистскую деятельность, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
15 марта силовики доставили иностранца в аэропорт Курумоч, а затем отправили его в страну исхода. Теперь мужчиной займутся правоохранители с его родины.
ИСТОЧНИК KP.RU