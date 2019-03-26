Роспотребнадзор рассказал, где в Самарской области хуже всего качество воды

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-26T09:58:38+03:00

Несмотря на постоянные проверки, в ведомство продолжают поступать жалобы от жителей на плохую воду

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Жители Самарской области жалуются на плохое качество питьевой воды. Больше всего жалоб поступает из села Подстепки Ставропольского района, Южного города Волжского района, Красноармейского района, а также из Чапаевска, Новокуйбышевска и двух районов Самары: Красноглинского и Куйбышевского. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, большинство этих жалоб обоснованы.

- Главам этих населенных пунктов было поручено проинформировать население о сроках проведения работ по повышению качества воды, а также предоставить перечень объектов, которые необходимо построить для улучшения инфраструктуры, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что только за 2018 год сотрудники регионального Роспотребнадзора выявили 302 нарушения санитарного законодательства, за что были наказаны штрафами 159 должностных и юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила 1,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU