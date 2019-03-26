2019-03-26T12:49:15+03:00
Общество

В Самаре составили антирейтинг ТСЖ с самыми большими долгами за тепло

Задолженность самого злостного неплательщика превысила 16 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Председателей ТСЖ привлекут к ответственности за неоплату услуг ЖКХПредседателей ТСЖ привлекут к ответственности за неоплату услуг ЖКХФото: Архив "КП"
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Теплоэнергетики составили антирейтинг из 10 ТСЖ, которые задолжали довольно крупные суммы за тепло и горячую воду. По данным на начало марта они не доплатили энергетикам около 600 млн рублей. Долг самого злостного неплательщика за тепло и горячую воду составил 16,2 млн рублей, а десятку антирейтинга замыкает организация с долгом 2,95 млн рублей.

- Эти ТСЖ «забывали» платить энергетикам от 1 года до 3 лет. По каждому из них подготовлены исковые заявления о банкротстве. В дальнейшем председателей ТСЖ привлекут к субсидиарной ответственности, а их имущество арестуют и передадут на реализацию, - сообщили в пресс-службе самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».

По словам теплоэнергетиков, причины появления и возрастания долгов у ТСЖ бывают самые разные. У кого-то наблюдаются проблемы со сборами денег от собственников жилья, кто-то получает «в наследство» долги от застройщика в новых домах, а у некоторых организаций отмечается нецелевое расходование средств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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